Il governo regionale ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza per i gravi eventi franosi che il 10 e 11 dicembre 2024 hanno colpito Caltanissetta, danneggiando edifici in via Redentore, vicolo Scilla, corso Umberto I e via San Giovanni Bosco. La decisione è arrivata nel corso della giunta di oggi, su proposta del presidente Renato Schifani e della Protezione civile regionale, guidata da Salvo Cocina.

La decisione permetterà di stanziare e assegnare più rapidamente i fondi necessari per aiutare il Comune nelle spese legate all’accoglienza delle famiglie sgomberate, sostenere i proprietari nella ricerca di alloggi temporanei e per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza degli edifici nella zona interessata.

È stato inoltre previsto il finanziamento di uno studio tecnico-scientifico per analizzare le cause del dissesto e valutarne le possibili evoluzioni, in collaborazione con le università di Palermo, Catania e altri enti di ricerca.

Per gestire l’emergenza è stato nominato commissario straordinario, con incarico semestrale, il dirigente generale del dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.