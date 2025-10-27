104 primavere, un’età che non tutti possono vantare. Circondata dai suoi affetti più cari, il 25 ottobre ha festeggiato il compleanno la “Zia Lilla”, nata nel 1921 a Messina: la signora Letteria Bonanno, per tutti la zia Lilla, che quest’anno ha brindato al ragguardevole traguardo e con ancora abbastanza energia per raccontarci com’era il mondo prima di internet.

La nonnina, che si è trasferita a Caltanissetta nel 1954 per seguire il marito Attilio Di Leo, nel capoluono nisseno ha costruito la sua vita insieme al marito, dedicandosi con affetto e infinita dolcezza ai suoi adorati nipoti — perché non serve essere mamma per avere un cuore grande così.





Da luglio di quest’anno, è accudita con amore e premura presso la Casa di Riposo Gurrera Moncada, dove operatori e ospiti la circondano ogni giorno di attenzioni. Al suo fianco, come sempre, la nipote Silvana, profondamente grata per la dedizione e la cura del personale.

La nostra centenaria dallo spirito brillante ha spento le sue 104 candeline alla presenza del Sindaco Walter Tesauro, che ha voluto festeggiare con lei questo straordinario traguardo.

Una vita lunga un secolo (e spiccioli) vissuta con grazia, fede e tanto amore.

Buon compleanno, zia Lilla, esempio luminoso di forza e dolcezza!

