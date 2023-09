La Confartigianato di Caltanissetta e l’Agenzia per il lavoro Eap Fedarcom hanno siglato un protocollo di intesa per l’attivazione congiunta di uno Sportello Lavoro, presso il quale gli utenti potranno trovare informazioni e supporto per l’inserimento lavorativo e le opportunità offerte dalla formazione e dal progetto GOL. Presso lo Sportello si potranno anche attivare tirocini extra curriculari in azienda, finalizzati all’acquisizione di competenze professionali e all’inserimento o reinserimento lavorativo. Gli associati potranno godere di una importante scontistica ad essi dedicata e tempi di attuazione brevi con pacchetto chiavi in mano. “Una valida opportunità per le aziende artigiane – dice il presidente della Confartigianato Marco Spiaggia – di formare giovani e adulti e di iniziarli ad un percorso lavorativo ed esperienziale che può anche concludersi con

un’assunzione.” “Il lavoro è oggi la necessità primaria del nostro territorio, dice Michele Patti, presidente EAP Fedarcom. Al fianco delle persone e alle imprese e in sinergia con Confartigianato possiamo svolgere un servizio di qualità e contribuire allo sviluppo locale.”.

Per ogni chiarimento: Confartigianato 0934/22226 cgiacaltanissetta@gmail.com APL Eap Fedarcom

0934/543007 apl@eapfedarcom.it

CALTANISSETTA, 08/09/2023

Luogo: Confartigianato Caltanissetta, Viale Trieste , 281, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.