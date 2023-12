Comunicato stampa

Palermo. Dopo 20 anni Giuseppe Tumminia lascia la guida della UilCom Sicilia, la categoria che segue le lavoratrici ed i lavoratori della Comunicazione. Al suo posto arriva Marco Scramuzza, 53 anni, sposato e padre di due bambini. Laureato alla Sapienza di Roma, da sempre fa parte di questo sindacato dove ha iniziato ricoprendo l’incarico di rsu in Tim. E’ stato eletto oggi a Palermo dal Consiglio regionale della organizzazione, a congratularsi subito con lui la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti. Alla riunione presenti il segretario generale della UilCom, Salvo Uglialoro, e il tesoriere nazionale, Rossella Manfrini. “Sono pronto a svolgere con impegno questo nuovo incarico – afferma Scramuzza -. I nostri settori, Telecomunicazioni e Spettacoli, stanno attraversando un periodo di forte crisi. Nelle grosse aziende sono in atto delle ristrutturazioni e il nostro obiettivo è quelli di tutelare i lavoratori e le lavoratrici. Vogliamo mettere fine al precariato nei teatri. La politica però deve fare la sua parte, noi siamo da sempre favorevoli al confronto perché gli effetti di questa crisi non possono e non devono ricadere sulle famiglie”. Ad affiancare in questo passaggio il neo segretario regionale, sarà lo stesso Tumminia: “Resterò all’interno dell’organizzazione per supportare la squadra viste le numerose vertenze ancora aperte. Lascio comunque un’organizzazione strutturata e solida, nata con 600 iscritti ma che oggi ne conta più di tremila. Abbiamo sempre lottato per i diritti dei lavoratori e investito in giovani e donne che rappresentano la maggioranza nel settore”. In occasione del consiglio regionale della UilCom a Palermo, è intervenuto anche il segretario generale, Salvo Uglialoro, insieme al tesoriere nazionale, Rossella Manfrini: “Siamo impegnati su diversi tavoli di confronto a cominciare dal rinnovo dei contratti di Fondazioni e Teatri, fermi da più di vent’anni. E poi la vertenza Almaviva che ci vede ancora in prima linea per la difesa dei livelli occupazionali, proprio nei prossimi giorni è previsto un incontro al ministero del Made in Italy”. A Marco Scramuzza, la segretaria generale della Uil Sicilia, Lionti, ha rivolto un messaggio di buon lavoro: “Siamo certi che porterà avanti, con impegno e serietà i valori della Uil, sempre nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini. Ringrazio soprattutto Giuseppe Tumminia, conosciuto ed apprezzato sindacalista che in questi anni difficili ha guidato la categoria. Siamo convinti che continuerà a dare uno straordinario contributo a questo sindacato”.

