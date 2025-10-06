Sarà presentata mercoledì prossimo, 8 ottobre, alle 10, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio Palermo Enna (via E. Amari, 11) “La Camera del futuro”, il progetto pluriennale di trasformazione digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, realizzato in collaborazione con InfoCamere, con cui l’ente camerale punta a mettere i temi dell’innovazione e della digitalizzazione al centro delle proprie iniziative al servizio delle imprese e dello sviluppo digitale del territorio. Saranno presenti Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna, Guido Barcellona, segretario generale Camera di Commercio Palermo Enna, Paolo Ghezzi, direttore generale InfoCamere, Alessio Misuri, innovation manager di Dintec, Fabio Romano, responsabile sviluppo Camere e Territori InfoCamere, Giuseppe Tripoli, segretario generale Unioncamere, e Francesco Saverio Romano, presidente commissione parlamentare per la semplificazione.

Luogo: Palermo, Via E. Amari, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

