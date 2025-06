Con 19 voti su 25 presenti, il deputato siciliano Nino Minardo è stato ufficialmente riconfermato Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. La votazione ha visto il parlamentare ricevere due preferenze in più rispetto alla maggioranza di centrodestra, consolidando così la sua leadership alla guida della IV Commissione di Montecitorio.

“Questo voto è il riconoscimento di un lavoro portato avanti insieme, sempre con spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione, nell’interesse esclusivo del nostro Paese”, ha commentato Minardo subito dopo la nomina.

Il bilancio della Commissione: numeri e risultati

Nel corso della prima parte della legislatura, la Commissione Difesa ha avuto un’intensa attività parlamentare. I numeri parlano chiaro:

448 sedute svolte;

Oltre 50 audizioni;

49 pareri forniti su decreti ministeriali, piani di riparto e interventi pluriennali;

4 proposte di legge approvate in sede referente;

4 indagini conoscitive avviate.

Un impegno concreto, sottolineato dallo stesso Presidente, che ha voluto rimarcare come la Commissione abbia affrontato temi strategici per la sicurezza nazionale e per il ruolo dell’Italia nel contesto internazionale.

Difesa, missioni e alleanze: le priorità

Tra le questioni di maggiore rilevanza affrontate dalla Commissione, Minardo ha citato:

Il sostegno all’Ucraina;

L’approvazione dei programmi d’arma;

La conferma delle missioni internazionali;

La ratifica dell’accordo GCAP (Global Combat Air Programme).

“Non si tratta solo di atti parlamentari – ha sottolineato Minardo – ma del segno concreto di un senso di responsabilità condiviso verso la sicurezza nazionale e gli impegni internazionali dell’Italia”.

La riconferma di Minardo alla guida della Commissione Difesa rafforza la continuità del lavoro parlamentare in un settore nevralgico per il Paese.

La fiducia espressa dai deputati, anche oltre le linee della maggioranza, conferma la capacità del Presidente di tenere unito il confronto tra le forze politiche, valorizzando la dimensione istituzionale della Difesa.









