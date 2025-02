Al via il restauro del monumento ai caduti della prima guerra mondiale di Campofiorito, nel Palermitano. I lavori su scultura in bronzo, piedistallo in materiale litico e recinzione in ferro battuto sono iniziati stamattina grazie al progetto redatto dalla Soprintendenza dei beni culturali di Palermo. Sarà anche riqualificata e valorizzata l’area con la realizzazione di un prato con impianto di irrigazione interrato e corpi illuminanti. Le opere sono state appaltate alla ditta Scancarello di Palermo che avrà a disposizione 120 giorni per realizzarle, per un importo complessivo di 47 mila euro derivanti da fondi regionali.

“Grazie ad interventi come questo – afferma l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – è possibile preservare l’identità dei territori e salvaguardarli dall’incuria del tempo. Abbiamo voluto onorare quanti hanno perso la vita nell’adempimento del proprio servizio a difesa del Paese”.

Il monumento ai caduti di via Antonio Gramsci venne realizzato nel 1926 per volontà dei cittadini di Campofiorito, con il contributo degli emigrati in America. L’opera è costituita dalla statua in bronzo di un soldato in divisa, posta su un alto piedistallo tronco piramidale in pietra locale, la cosiddetta “furmintina”, ed è delimitato da una recinzione in ferro battuto che racchiude un piccolo spazio verde che adorna l’area.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.