Dalla Sicilia a un sogno condiviso con l’Italia intera: i Bellamorèa, duo formato dai fratelli Francesco ed Emanuele Bunetto, ufficializzano la loro candidatura al Festival di Sanremo, segnando una nuova tappa di un percorso costruito negli anni con dedizione, ricerca e profondo impegno umano e artistico. Un cammino che nasce dal desiderio di unire musica e valori, di trasformare ogni nota in strumento di educazione e consapevolezza. Negli ultimi anni, i Bellamorèa hanno portato la loro musica oltre i confini nazionali con il progetto “Med World Tour”, che li ha visti protagonisti di concerti, convegni e seminari presso scuole e università, affrontando tematiche come la legalità, la pace, la solidarietà e i diritti umani.

L’ultimo viaggio li ha condotti in Tunisia, dove hanno partecipato a un concerto di beneficenza a sostegno di un istituto per persone con disabilità: un’esperienza intensa, che ha ribadito il valore universale della musica come linguaggio capace di unire popoli, culture e speranze. Parallelamente, il duo ha continuato il proprio impegno in Italia con incontri accademici, progetti educativi e collaborazioni con il mondo della ricerca, consolidando un’identità artistica che pone al centro la persona e la sua dignità.





La decisione di candidarsi al Festival di Sanremo è arrivata dopo una riflessione condivisa con l’etichetta discografica Roccascina Audio Produzioni, come scelta di crescita naturale, senza ambizioni illusorie ma con la consapevolezza di voler dare voce, ancora una volta, a una musica che parla di valori autentici e di vita reale. Qualunque sarà l’esito, i Bellamorèa continueranno a portare avanti il loro viaggio artistico e umano con la stessa passione di sempre, raccontando il mondo attraverso le note, con il sogno, mai spento, di rendere la musica uno spazio di incontro, libertà e speranza.

«Per noi — raccontano Francesco ed Emanuele — la candidatura non è un punto d’arrivo, ma un passo nel nostro percorso. La musica è la nostra casa e ogni esperienza, grande o piccola, ci permette di continuare a crescere, a imparare, a condividere emozioni vere.»

Luogo: SAN MICHELE DI GANZARIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.