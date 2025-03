Alle ore 00:20 di questa notte, presso la sede nazionale di Un’anima mille zampe Italia, è giunta una segnalazione urgente dalla provincia di Catania, precisamente da Santa Maria di Licodia, dove un cane è stato vittima di un’aggressione da parte di due cani di grossa taglia muniti di collare, probabilmente padronali della zona. La chiamata è stata prontamente ricevuta dal Presidente Nazionale Gaspare Camarda, che ha attivato le operazioni di soccorso.

I segnalanti sul posto, Matteo Cirino e Mattia Cuntrò, hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112, che ha avviato l’intervento. Nel frattempo, una delle volontarie, Verdiana Pizzo, è giunta sul luogo dell’incidente, dove ha trovato il cane in condizioni gravissime. Il cane, identificato come “Kaos”, presentava evidenti segni di lesioni gravi e sangue, particolarmente all’apparato genitale e in altre aree del corpo.





Sul posto è arrivato anche il Capitano della Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia, che ha collaborato attivamente con i ragazzi e la volontaria. L’arrivo del medico reperibile dell’ASP di Catania avrebbe rallentato le cure. In attesa dell’arrivo dell’ASP, la volontaria Verdiana Pizzo, con il supporto del comandante della Polizia Municipale, ha preso la decisione di trasportare il cane in una clinica privata, al fine di non garantire al cane, che stava perdendo molto sangue, cure immediate.

Attualmente, la situazione di Kaos resta critica. Presenta una grave lesione allo scroto e a lo stato generale è grave, i medici stanno ancora valutando le conseguenze di tale aggressione. La volontaria Pizzo ha inoltre riferito che, da una prima visita è risultato che il cane soffre da tempo di un’ernia che compromette la sua capacità di defecare, un problema che non è legato all’aggressione in corso. Kaos è stato sottoposto a un’ecografia e che ha rivelato la presenza di un’emorragia interna. Dalle radiografie è emerso che in passato qualcuno gli ha sparato. Il veterinario ha inserito una cannula per effettuare un’accurata pulizia interna e ha somministrando un trattamento di flebo per stabilizzare il cane. Appena possibile Kaos verrà trasferito nella giusta struttura.





La nostra associazione rimane in costante aggiornamento sulla salute di Kaos e spera in un rapido e positivo recupero, grazie all’intervento tempestivo e alla dedizione dei ragazzi e della volontaria e delle forze locali.

Un’anima mille zampe Italia esprime la sua solidarietà e continua a monitorare la situazione con grande attenzione. La speranza è che, nonostante le gravi condizioni, Kaos possa superare questo difficile momento.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.