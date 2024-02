Le pareti rocciose della rete delle Cave naturali che circondano Canicattini Bagni, patrimonio unico di storia e biodiversità sui Monti Iblei, mete preferite dei climbers, gli appassionati dell’arrampicata sportiva, di tutta Europa, come testimoniato dalla rivista nazionale di settore UP-CLIMBING con le straordinarie foto di Massimo Cappuccio, fotografo e climber, faranno da scenario, intrecciandosi con la storia, la cultura, la tradizione musicale, le bellezze artistiche e paesaggistiche della “Città del Liberty e della Musica”, del nuovo episodio del Petzl Legend Tour, che come sempre farà il giro del mondo.

La troupe del Petzl Legend Tour, come rendono noto il Sindaco Paolo Amenta e l’Assessore al Turismo, Sebastiano Gazzara, è già a Canicattini Bagni per le riprese di questo nuovo viaggio nella storia dell’arrampicata sportiva italiana per raccontare le pareti invisibili di una bellezza senza eguali della Sicilia sud orientale, attraverso la voce narrante di un climber e fotografo di eccezione, Massimo Cappuccio, chiodatore di siti storici della zona e una delle colonne portanti dello sviluppo dell’arrampicata in Sicilia.

Con lui, per le riprese di questo nuovo episodio il team Italia del Petzl Legend Tour ha chiamato a Canicattini Bagni atleti del calibro di Federica Mingolla, Rolando Larcher e Alessandro Larcher.

L’Amministrazione comunale del Sindaco Paolo Amenta ha accolto, con il calore e la simpatia di tutta la Comunità, il team e la troupe del Petzl Legend Tour con un incontro al Museo Civico TEMPO dove sono custodite e rappresentate le tradizioni, la storia, l’arte e la cultura della città.

Quello che nei prossimi giorni prenderà vita sarà così un viaggio non solo per raccontare i luoghi verticali delle arrampicate nelle Cave canicattinesi, ma un vero e proprio intreccio con la storia, il Liberty, le tradizioni musicali centenarie, da quelle bandistiche al Jazz, l’arte, la cultura e le bellezze paesaggistiche di Canicattini Bagni.





