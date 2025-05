Il crescente fenomeno di uso di droghe tra i giovani, assume giorno dopo giorno aspetti più che preoccupanti e richiede interventi urgenti, ad iniziare da una informazione mirata, nella consapevolezza dei rischi legati soprattutto all’uso di “crack”, una sostanza che può causare conseguenze sia psico-patologiche che fisiche particolarmente gravi.

A porre l’attenzione sul tema è il Comune di Canicattini Bagni con il Convegno, “Legge anti-crack e dipendenze – La Società Civile a sostegno della prevenzione e della cura”, promosso in collaborazione con la Commissione Provinciale Politiche Giovanili di ANCI Sicilia, l’UOC Dipendenze delle ASP di Siracusa e Catania, e l’Associazione Preoccuparci ODV, che si terrà martedì 27 maggio 2025, ore 10:00, presso l’Aula Consiliare del Comune in via Principessa Iolanda 51.

All’appuntamento, aperto dai saluti istituzionali del Sindaco di Canicattini Bagni e Presidente di ANCI Sicilia, Paolo Amenta, e del Direttore Generale dell’ASP di Siracusa, Alessandro Caltagirone, interverranno:

– Giancarlo Pavano – Esperto Politiche Giovanili ANCI Sicilia;

– Ernesto de Bernardis – Direttore ff UOC Dipendenze Patologiche ASP Siracusa,

– Fabio Brogna – Direttore UOC Dipendenze Patologiche ASP Catania;

– Giuseppe Fusari – Responsabile Comunità Terapeutica “Sentiero Speranza” Biancavilla;

– Paolo Puglisi – Volontario Associazione Amici di San Patrignano Sicilia;

– Tiziano Spada – Deputato Regionale ARS.

Dire “stop al crack” diventa, pertanto, un impegno non più rinviabile da parte delle Istituzioni, iniziando dal coinvolgimento delle Agenzie dell’Educazione e della Formazione, del Volontariato e della Società Civile, per una seria presa di coscienza per affrontare il fenomeno delle dipendenze con azioni unitarie sul duplice piano della prevenzione e della repressione, che valorizzino la cultura della vita.





