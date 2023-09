Canicattini Bagni galleria d’arte e residenza d’artista internazionale, nasce la “Bottega Tommaso”, giovedì 28 settembre 2023 la mostra di pittura dello spagnolo Federico Granell

27/09/2023

Canicattini Bagni sempre più crocevia culturale internazionale, non solo musica, sonorità, inclusione multietnica e liberty, ma Arte nel suo significato più ampio, come già avviene ogni anno con Lap_idèo, il workshop curato dall’Agriturismo Stallaini e patrocinato dall’Amministrazione comunale, che porta artisti di tutto il mondo nella cittadina iblea.

In questo contesto nasce nel cuore del centro storico di Canicattini Bagni, in via Cavour 7, la “Bottega Tommaso”, un progetto di residenza d’artista internazionale dedicata alla pittura e al disegno, curata e gestita da Michel Castaignet, pittore e curatore, laureato in Estetica e Teoria dell’Arte alla Middlesex University (UK), e da Christian Voges, agente letterario, laureato in Management dell’Istituzione Cultrale a Paris-Dauphine, che hanno scelto di vivere nella cittadina canicattinese, e si propone di diventare punto di riferimento per i tanti artisti che approderanno in Sicilia e sugli Iblei per le loro ricerche e produzioni.

Tra questi lo spagnolo Federico Granell, originario di Oviedo, Asturie, che dopo gli studi a Salamanca ha trascorso un anno a Roma nell’Accademia di Belle Arti di via di Ripeta, e da un mese è ospite a Canicattini Bagni dove, a cura della Bottega Tommaso, in occasione della Festa del Patrono San Michele Arcangelo, giovedì 28 settembre 2023 alle ore 18:00, in via Cavour 7, sarà inaugurata la sua prima Mostra canicattinese.

«L’accoglienza, la sensibilità verso l’Arte nel suo complesso, e la centralità di Canicattini Bagni negli Iblei e nel sud est della Sicilia, tra le province di Siracusa, Catania e Ragusa – ha sottolineato il Sindaco Paolo Amenta – territorio ricco di cultura, storia, arte e un paesaggio naturale straordinario e suggestivo, ne fanno meta di artisti provenienti da tutto il mondo, trasformando l’intera città in una galleria d’arte. Questo ci inorgoglisce e nel contempo ci responsabilizza sempre più. La “Bottega Tommaso” di Michel Castaignet e Christian Voges, che ringrazio, diventa così un punto di riferimento per i tanti artisti che trovano ispirazione in questo territorio, le cui mostre sono già in calendario anche per il prossimo anno, e Federico Granell, che a Canicattini Bagni ormai vive da questa estate, è uno di questi».

Federico Granell, l’artista-viaggiatore spagnolo, oltre alla pratica pittorica realizza acquerelli sui motivi peculiari dei luoghi che visita e la Mostra aperta a Canicattini Bagni sino al 2 ottobre 2023, dalle ore 11:00 alle ore 21:00, espone gli acquerelli realizzati in Sicilia e una retrospettiva di altri luoghi visitati.

Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

