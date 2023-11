La città di Canicattini Bagni si prepara a ricordare e a celebrare il 3 novembre 2023 i 100 anni della nascita dell’indimenticato Parroco della Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo”, Don Rosario Pitruzzello, scomparso all’età di 90 anni il 29 luglio 2013.

L’intera comunità, l’Amministrazione, il Consiglio comunale, le realtà associative della città, renderanno così omaggio allo storico Parroco che per 50 anni, dal 1963, ha svolto, ininterrottamente, la sua missione presbiterale a Canicattini Bagni facendo da guida spirituale a generazioni di canicattinesi.

Don Rosario, originario di Melilli ma diventato negli anni cittadino canicattinese, come amano ricordare i tanti che l’hanno conosciuto, non è stato solo una guida spirituale per la comunità, ma soprattutto un amico a cui rivolgersi per un conforto, un sostegno o solo per un consiglio.

Con i suoi modi a volte burberi, Don Rosario, dentro, al contrario, era di una dolcezza e di una sensibilità infinita, ispirando fiducia. Quella stessa fiducia che lui ha riversato nelle giovani generazioni che ha seguito.

Due i momenti che ricorderanno Don Rosario Pitruzzello, come rende noto il Parroco della Chiesa Madre, Don Marco Ramondetta:

Venerdì 3 novembre 2023 , ore 18:30, Santa Messa presieduta da Don Salvatore Tanasi , che di Don Rosario è stato allievo e a lui ha dedicato un libro ricordo “Per dirti Grazie” (che è anche il titolo della canzone scritta per Don Rosario in occasione della sua scomparsa dal M° Paolo Zocco componente del Coro di S. Maria degli Angeli), e benedizione della nuova sede presidenziale fatta realizzare in memoria di Don Rosaio;

Breve Nota Biografica di Don Rosario Pitruzzello

Don Rosario Pitruzzello nasce a Melilli il 3 novembre 1923, terzo di sei figli, cinque maschi e una femmina. A tredici anni entra in Seminario a Palermo ove rimane fino all’età di 23 anni, proseguendo poi gli studi teologici presso il seminario di Siracusa. È ordinato sacerdote dall’Arcivescovo Mons. Ettore Baranzini il 29 giugno 1951. Il primo incarico pastorale è di Vice Parroco della Chiesa Madre di Vittoria, ruolo che mantiene fino al 1956. Nel settembre di quell’anno viene nominato Vice Parroco della Chiesa Madre di Floridia, ove rimane solo quattro mesi, fino al 30 gennaio 1957. Dal 31 gennaio 1957 e fino al 12 ottobre 1963 è Parroco a Cassaro.

Il 13 ottobre 1963 è il giorno del suo arrivo a Canicattini Bagni, dov’è rimasto per 50 anni, quale Parroco della Chiesa “Maria Ausiliatrice”, incarico che conserva fino al 28 settembre 1966, quando passa alla guida pastorale della Parrocchia Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli e San Michele Arcangelo”.

