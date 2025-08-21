Si è svolta ieri, 27 Marzo 2025, presso i locali del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, la seconda edizione dell’Aperitivo Solidale della LILT di Messina, evento che rappresenta un’importante occasione per creare sinergie con diverse realtà locali e ribadire la priorità di fare prevenzione sanitaria per garantire un benessere collettivo. L’evento, cui hanno partecipato numerosi cittadini, si è aperto con un sentito saluto della presidente Cristina Cannistrà, la quale, dopo aver ringraziato i numerosi partecipanti per la loro presenza e il supporto, la dott.ssa Angela Maria Salvo e le volontarie per l’organizzazione dell’evento, e il Circolo del Tennis e della Vela per l’ospitalità, ha dichiarato: “Oggi è per me un onore poter rappresentare la LILT, un’associazione con cui ho condiviso tante esperienze di volontariato. È fondamentale che tutti, insieme, continuiamo a sensibilizzare la comunità sulla prevenzione oncologica”.





La Presidente ha voluto inoltre esprimere la sua gratitudine al Past President Dott. Spadaro, il quale ha sottolineato l’urgenza di promuovere la prevenzione per le diagnosi precoci, al fine di ridurre il rischio di malattie oncologiche, evidenziando anche l’importanza di una sana alimentazione.





Durante l’incontro, il Vice Presidente, Dott. Vito Pipitone, ha annunciato la Campagna Nazionale contro il Tabagismo del 31 maggio, sottolineando l’importanza di uno stile di vita sano, il membro del direttivo Dott. Maurizio Schifilliti, oncologo, ha evidenziato la necessità di incentivare la prevenzione oncologica, dato che molti pazienti arrivano alle cure in fase avanzata, il Dott. De Maggio ha ringraziato il direttivo uscente e augurato al nuovo di proseguire la missione della LILT.

In ultimo, il deputato regionale Avv. Antonio De Luca, componente della Commissione Sanità, ha ribadito il suo sostegno alle iniziative di prevenzione.





La Presidente Cannistrà ha infine presentato il programma LILT 2025, evidenziando le attività della Settimana di Prevenzione Oncologica e ringraziando il Circolo del Tennis e della Vela per l’ospitalità. Ha sottolineato l’importanza di creare sinergie locali per promuovere la prevenzione sanitaria.





Il programma prevede:





Giugno: Campagna per i Tumori Cutanei





Ottobre: Campagna Nastro Rosa (LILT for Women)





22-30 novembre: Campagna Nastro Blu (LILT for Men)





5-6 dicembre: Stati Generali per l’Umanizzazione delle Cure





Sono previste anche visite, banchetti informativi e attività di progettazione socio-sanitaria per il benessere psico-fisico e sociale.





La Presidente Cannistrà ha concluso il suo intervento con queste parole: “Stasera è stata un’importante occasione per presentare alla città le attività che la LILT Messina porterà avanti nel campo della prevenzione sanitaria, con l’obiettivo di salvaguardare la salute di tutti e sensibilizzare alla cura di sé”.









Lilt Associazione Metropolitana di Messina

Tel. 3473718884 lun-mer-ven dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Sedi :

– Via Santa Caterina dei Bottegai, 30 – 98122 Messina

– Fondazione Paolo Ferretti – Viale Regina Elena, 44 – 98121 Messina

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.