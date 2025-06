Palermo 26 giugno 2025 – Cantieri di servizio, chiarito oggi in un incontro in assessorato il ruolo dei dirigenti scolastici. In una lettera inviata alle scuole, l’assessore Tamajo nei giorni scorsi aveva comunicato che a breve partiranno i progetti di lavoro destinati a inoccupati o disoccupati, per la durata di tre mesi, a sostegno di servizi e uffici comunali. In particolare, il programma prevede la pulizia delle aree di pertinenza delle scuole e la cura del verde.



A conclusione della lettera l’assessore Tamajo informava che i datori di lavoro di questo personale – 20 unità per ciascuna circoscrizione – sarebbero stati i dirigenti scolastici.



L’Flc Cgil Palermo ha fatto rilevare l’incongruenza del ruolo attribuito ai dirigenti, ha chiesto il ritiro della nota e un incontro con l’assessore Aristide Tamajo, che si è svolto stamattina nell’assessorato di via Notarbartolo.



“Oggi è stato chiarito che i cantieri saranno gestiti dall’amministrazione comunale e che il Comune intendeva attribuire ai datori lavoro unicamente le responsabilità connesse alla sicurezza e all’aggiornamento del documento sulle valutazioni del rischio, sulle interferenze del servizio all’interno delle aree di pertinenza scolastica – spiega il segretario generale Flc Cgil Fabio Cirino – Aggiornamento che ciascun dirigente dovrà fare, scuola per scuola, assieme all’Rspp, con la predisposizione dei spazi da adibire al cantiere e la tempistica degli interventi”.



“L’incontro – ha aggiunto Cirino – è servito anche per precisare che anche la rilevazione delle presenze giornaliere e delle assenze del personale è a cura del datore di lavoro in quanto tale, cioè il Comune, e non del dirigente scolastico”.



L’Flc Cgil Palermo ha auspicato anche la risoluzione dell’altra vicenda legata agli assistenti all’autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità. “Anche in questo caso – si augura Cirino – ci aspettiamo che dal primo settembre il servizio, come da impegno dell’assessore, sia interamente a carico del Comune, senza nessuna incombenza a carico dei dirigenti scolastici”.



All’incontro erano presenti anche Anna Maria Catalano dell’Anp, l’associazione nazionale presidi e Rosaria Corona, coordinatrice dei dirigenti scolastici della Flc Cgil Palermo.

