“CapaciXCambiare” è un progetto nato sette anni fa dall’unione di due realtà associative e senza scopo di lucro: Nuova Acropoli (Organizzazione Internazionale di Filosofia, Cultura e Volontariato) e CittàInsieme (Associazione spontanea, laica e al di fuori delle logiche di partito), con l’intento di promuovere un nuovo modo di commemorare l’anniversario della strage di Capaci. Interventi di pulizia e riqualificazione ecologica, conferenze, interviste radiofoniche, progetti scolastici, cineforum sono solo alcune delle attività realizzate nelle precedenti edizioni.

Per il 7° anno Nuova Acropoli invita i cittadini a commemorare la strage di Capaci tramite l’azione consapevole e la riflessione domenica 21 maggio presso il parco Falcone alle ore 9:00 e martedì 23 Maggio ore 19:00 presso la sede associativa.

Domenica verranno messe in atto delle opere di riqualificazione e manutenzione del parco, che per i volontari dell’associazione sono iniziate già qualche settimana prima per prepararsi all’evento, e una pulizia ecologica. Più saremo numerosi più riusciremo a dare il nostro contributo attivo alla comunità e a un polmone verde, luogo simbolo della nostra città. L’intenzione è non solo quella di ricordare, ma ancor più promuovere e praticare le idee e i valori come il senso civico, il rispetto reciproco, la libertà per i quali Giovanni Falcone e tanti altri hanno lottato e lottano ancora. Puliremo i giochi dai graffiti, dipingeremo i giochi più vecchi e le panchine, ripareremo e dipingeremo i cestini per l’immondizia… Lo faremo con la gioia di chi vuole vivere la legalità e il rispetto per la propria città e i propri concittadini, donando il meglio di noi, poiché così è nostra intenzione sconfiggere “il puzzo del compromesso sociale e dell’indifferenza”.

Non mancheranno momenti di condivisione e riflessione allietati e impreziositi dalla partecipazione straordinaria del cantautore Dinastia, autore di alcune delle più belle canzoni scritte in onore dei giudici Falcone e Borsellino e delle tante altre vittime della mafia. Attraverso il canto vivremo un momento di unione, perché sappiamo bene che la musica veicola concetti e idee e così riesce a legare da sempre gli uomini tra loro.

Domenica si agisce, mentre martedì 23 è dedicato alla riflessione grazie all’intervento di Vincenzo Messina, presidente dell’Associazione Nuova Acropoli Catania. “Sui solchi della storia; valori e azioni di Giovanni Falcone”, è il titolo dell’incontro culturale che si svolgerà alle ore 19:00 presso la sede associativa (via Verona, 19). Un incontro che vuole offrire la possibilità di conoscere meglio il Giudice Falcone, le sue scelte, le azioni, i successi e le sconfitte che lo hanno reso grande. Per riconoscere in questo “eroe siciliano” i valori che possono ispirare ogni uomo ad essere migliore e a fare la differenza in una società che spesso si accomoda e si rassegna. Come diceva il giudice “che le cose vadano così, non vuol dire che debbano andare così”.

Siamo tutti invitati a partecipare, ad animare questo “movimento culturale che abitui tutti a sentire il fresco profumo della libertà” come diceva Paolo Borsellino.

Nuova Acropoli propone una Filosofia Attiva che possa aiutare l’uomo ad agire in maniera consapevole, in quanto tutti nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa affinché il mondo sia un po’ più Giusto e un po’ più Buono. È una sfida che ognuno di noi può decidere di affrontare, a propria misura, perché possiamo iniziare a vivere le idee della giustizia, della correttezza morale, della lealtà… a partire dal quotidiano.

Vi aspettiamo numerosi!

“Sapete chi ha dato la vita per la libertà?

Falcone, Borsellino, Chinnici, Cassarà

in passato Don Puglisi, Dalla Chiesa

E in comune hanno una coscienza e l’onestà come pretesa”

– Dinastia

Per info: https://www.nuovaacropoli.it/

Cellulare: 380 3305167

E-mail: catania@nuovaacropoli.it

