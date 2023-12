CINEMATOCASA: Il primo cineristorante d’Italia

VIA MAQUEDA 124

Cena e spettacolo 20 euro (a scelta dal menù: un antipasto, un primo o un secondo, pane, acqua e vino)

CAPRA, CAPRA, CAPRA!!!

Gli intramontabili classici del grande regista americano

Le grandi commedie di Frank Capra

Intramontabili classici che hanno commosso e divertito generazioni di spettatori. Capolavori firmati da Frank Capra che hanno scandito l’età d’oro della commedia americana, aggiudicandosi premi Oscar a ripetizione e consacrando il regista americano di origini italiane (Bisacquino) come uno dei maestri del cinema di tutti i tempi.

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE 2023, ORE 20.30

Proibito (Forbidden)

con Barbara Stanwyck, Adolphe Menjou, Ralph Bellamy

Drammatico – USA, 1932, durata 83 minuti

GIOVEDI’ 28 DICEMBRE 2023, ORE 20.30

Accadde una notte (It Happened One Night)

con Clark Gable, Claudette Colbert

Commedia – USA, 1934, durata 105 minuti

VENERDI’ 29 DICEMBRE 2023, ORE 18.30

E’ arrivata la felicità (Mr. Deeds Goes to Town)

con Gary Cooper, Jean Arthur, Ruth Donnelly

Commedia – USA, 1936, durata 115 minuti

VENERDI’ 29 DICEMBRE 2023, ORE 20.30

Orizzonte perduto (Lost Horizon)

con Thomas Mitchell, Edward Everett Horton

Fantastico – USA, 1937, durata 143 minuti

SABATO 30 DICEMBRE 2023, ORE 18.30

L’eterna illusione (You Can’t Take it with You)

Edward Arnold, Spring Byington

Commedia – USA, 1938, durata 125 minuti

SABATO 30 DICEMBRE 2023, ORE 20.30

Mister Smith va a Washington (Mr. Smith Goes to Washington)

con James Stewart, Claude Rains, Jean Arthur,

Commedia – USA, 1939, durata 129 minuti

Luogo: Cinematocasa, Via Maqueda , 124, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 27/12/2023

Data Fine: 30/12/2023

Ora: 20:30

Artista: Cinematocasa

Prezzo: 0.00

