“Domani – dichiarano i sindacalisti di Trapani Gaspare D’Aguanno (Sappe) Manlio Pisciotta (Sinappe) Fausto Caruso (Osapp) Vito La Torre (UilPa) Arcangelo Poma (Uspp) Dario Schifano (Fns Cisl) – dalle ore 16,30 indiremo una assemblea presso la sala teatro del carcere Pietro Cerulli di Trapani con tutto il personale di Polizia Penitenziaria, per comunicare le modalità della manifestazione che abbiamo programmato per il venerdì 19 settembre dalle ore 16.30”





“abbiamo intrapreso questa battaglia sindacale perché – chiosano i leaders territoriali di tutte le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria di Trapani – scontiamo da oltre un decennio il computo nell’organico operativo ben 22 unità di polizia penitenziaria che fanno servizio di scorta e tutela, causando l’abbassamento della percentuale di carenza, quindi meno significa meno poliziotti assegnati, fermo restando il totale deperimento strutturale, la mancanza di un vero reparto isolamento e l’assenza di un direttore titolare”





“lo abbiamo scritto concludono – Gaspare D’Aguanno (Sappe) Manlio Pisciotta (Sinappe) Fausto Caruso (Osapp) Vito La Torre (UilPa) Arcangelo Poma (Uspp) Dario Schifano (Fns Cisl) – al Capo e Vice DAP Stefano De Michele e Massimo Parisi, al Capo e al Vice Capo del Personale Monica Russo e Augusto Zaccariello, al Provveditore Maurizio Veneziano, a Sua Eccellenza Prefetto di Trapani il 30 luglio u.s di persona quando convocati” e molti dei nostri Segretari Generali e Regionali hanno perorato la posizione che abbiamo assunto in sede locale, poiché non è più accettabile”

SAPPE SINAPPE OSAPP UILPA PolPen USPP FNS CISL

Gaspare D’Aguanno Manlio Pisciotta Fausto Caruso Vito La Torre Arcangelo Poma Dario Schifano

