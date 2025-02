È certamente positiva la proposta contenuta nella mozione presentata oggi all’Assemblea Regionale Siciliana dal gruppo parlamentare di Forza Italia, primo firmatario l’onorevole Salvo Tomarchio, con cui si introduce il caring nurse nei Pronto soccorso siciliani. Va nella direzione di quanto noi da tempo sosteniamo e sposa un nostro progetto attualmente in itinere all’Asp di Palermo”.

Così dichiara il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Palermo e componente del Consiglio nazionale della Fnopi, Antonino Amato, che aggiunge: “La questione della violenza contro gli operatori sanitari va affrontata, come diciamo da anni, con una strategia complessiva, in cui rientra anche la presenza nelle aree di emergenza di una figura professionale che si occupi della comunicazione con i familiari dei pazienti.

Figura che ha tutte le caratteristiche dell’infermiere che è in prima linea anche nella gestione di queste dinamiche, per il ruolo che da sempre svolge all’interno degli ospedali. Dunque condividiamo i contenuti di questa mozione e auspichiamo che vada in porto e che il piano in questione si realizzi in tempi brevi”

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.