I dirigenti del movimento (Mln) Michele Bellanca, coordinatore provinciale Palermo e Francesco di Stefano, vice presidente nazionale, hanno espresso la volontà di aderire al nuovo progetto politico di Giovanni Gallina e costruire un nuovo programma politico per Carini.

Di Stefano: “Con la nostra lista nasce la nuova coalizione. Gallina rappresenta un bagaglio politico e amministrativo ineccepibile per in bene di Carini.”

Bellanca: “Crediamo in questo nuovo progetto che al di là degli steccati intende mettere a disposizione le proprie esperienze e competenze al servizio del cittadino. La nostra scelta è stata dettata dalla considerazione che, in un momento storico così difficile e particolare, le scelte debbano cadere su persone integerrime, che possono mettere al servizio della comunità un bagaglio politico e amministrativo ineccepibile sotto ogni punto di vista.”

