Carini Jazz Festival 2025: Il Grande Jazz Torna al Castello di Carini con Jonathan Livingston O.D.V. e la Direzione Artistica di Toti Cannistraro

Il Carini Jazz Festival è lieto di annunciare le date e i nomi della sua edizione 2025, che si terrà nell’incantevole cornice del Castello di Carini. Anche quest’anno, la produzione dell’evento è affidata a Jonathan Livingston O.D.V., con la riconferma della direzione artistica del Maestro Toti Cannistraro, figura di spicco nel panorama jazzistico.

Il festival promette due serate indimenticabili all’insegna della grande musica jazz, con artisti di calibro internazionale pronti a incantare il pubblico.

Programma:

25 Luglio 2025, ore 21.30: ROBERTO GATTO QUARTET

Una serata imperdibile con uno dei batteristi più apprezzati e innovativi della scena jazz italiana e internazionale, Roberto Gatto. Sarà accompagnato da un quartetto d’eccezione: Alessandro Presti, Alfonso Santimone e Gabriele Evangelista. Un’occasione unica per apprezzare la maestria e l’energia di questi grandi musicisti.

26 Luglio 2025, ore 21.30: HERMON MEHARI QUINTET

Il festival chiuderà in bellezza con l’Hermon Mehari Quintet. Il trombettista Hermon Mehari, figura emergente e di grande talento, guiderà il suo quintetto composto da Peter Sclamb, Alessandro Manzoni, Luca Fattorini e Zac Morrow. Un’esibizione che promette sonorità fresche e coinvolgenti, proiettando il pubblico in nuove dimensioni del jazz contemporaneo.

Il Carini Jazz Festival, grazie alla consolidata collaborazione con Jonathan Livingston O.D.V. e alla visione artistica di Toti Cannistraro, si conferma un appuntamento di riferimento per gli amanti del jazz e per tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza culturale di alto livello in una location suggestiva.

I biglietti saranno presto disponibili.

Informazioni sull’evento:

Nome: Carini Jazz Festival 2025

Luogo: Castello di Carini

Date: 25 e 26 Luglio 2025

Orario: Ore 21.30 (entrambe le serate)

ticket sul sito Carini Città Parlante

