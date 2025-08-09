Gallina: Carini una Città moderata che ha bisogno di un salto di qualità, che solo un impegno senza interessi può garantire».

Carini. Jakeline Puccio fresca di nomina nel Coordinamento provinciale UdC subito a lavoro per dare slancio al progetto politico di centro di Giovanni Gallina. Puccio è una professionista con un solido percorso formativo e una significativa esperienza in ambito educativo, sociale e amministrativo. Diplomata al pedagogico-sociale, è laureata in Servizi Giuridici per le Imprese e ha conseguito un master come Operatore Giuridico con specializzazione in Studi Forensi. Ha lavorato in strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati e bambini in situazione di disagio, collaborando anche con progetti scolastici PON -continua Gallina- Jakeline nuova e preziosa risorsa, che porterà nuova linfa e professionalità alla nostra azione politica sul territorio La sua presenza rafforza il nostro impegno a costruire un dialogo autentico con la comunità, promuovendo una politica fatta di ascolto, coerenza e progettualità. L’UDC a Carini si prepara a vivere una nuova stagione di rilancio, sempre al fianco dei cittadini.”





