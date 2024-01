Domenica 11 febbraio torna l’evento Carini Segreta, una giornata di visite guidate alla scoperta di due straordinari monumenti della Sicilia, aperti con un unico ticket!

Un tour che si sviluppa dal sottosuolo delle millenarie catacombe paleocristiane datate al IV secolo d.C., alla rocca di Carini con il suo castello, luogo in cui si snoda la vicenda della sua famosissima e sfortunata baronessa Laura Lanza.

Dentro le catacombe, in un viaggio indietro nel tempo, i visitatori verranno accompagnati fra le suggestive gallerie dei primi cristiani dagli archeologi che da anni scavano nel grande cimitero sotterraneo.

Al castello invece sarà il racconto di un’esperta guida a far rivivere la vicenda a tinte fosche della sfortunata baronessa Laura Lanza, accompagnando i visitatori nelle stanze più segrete della rocca. Dal torrione del castello inoltre si potrà ammirare uno splendido panorama su tutta la piana di Carini.

L'evento è a numero chiuso con prenotazione è obbligatoria.



Saranno organizzati dei turni di visita e si potrà scegliere se visitare prima la catacomba o il castello, previa indispensabile prenotazione.

>Turni catacomba: 10:00 / 11:00 / 12:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 (durata 50 minuti)

>Turni castello: 11:30 (durata 1 ora e mezza)

>Ticket €10 / €6 (under 15) / gratis (fino a 5 anni).



DOVE

> Catacombe di Villagrazia di Carini : via Nazionale 3 – Carini (strada statale 113).

> Castello La Grua Talamanca: corso Umberto, 1 – Carini

Prenotazione obbligatoria tramite il link:

https://archeofficina.com/carini-segreta-storie-dal…/

Infoline:

3279849519 | 3208361431 | info@archeofficina.com

Luogo: Castello di Carini e catacomba di Villagrazia, Corso Umberto, 1, CARINI, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 11/02/2024

Data Fine: 11/02/2024

Ora: 11:30

Artista: ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica

Prezzo: 10.00

