Carini – “Mancano i fondi, e per tale ragione si mette a repentaglio un importante servizio come quello degli assistenti igienico-sanitari nelle cooperative che espletano servizi sociali e assistenziali”. Lo rende noto Giovanni Gallina Coordinatore cittadino dell’ Udc.

“Ho ricevuto – ha detto Gallina – l’ appello degli assistenti igienico-sanitari impegnati nelle cooperative Amantea e Iside che a causa delle evoluzioni normative in particolare con l’integrazione della nuova figura dei collaboratori scolastici rimangono senza tutela rischiando dopo anni di lavoro al fianco dei ragazzi disabili e delle loro famiglie il posto di lavoro. La nuova figura di collaboratore prevede diversi titoli e in questo momento mancano i fondi e le garanzie di continuità per questi operatori igienico-sanitari. Non possiamo – continua Gallina – far vivere questi operatori e le loro famiglie nel terrore dell’incertezza , già ci siamo attivati e nei prossimi giorni ci sarà un incontro con le istituzioni parlamentari regionali, auspicando una soluzione rapida per tutti gli operatori”. Gallina evidenzia l’ importanza di queste figure che quotidianamente mettono la propria professionalità e il proprio cuore accanto ai ragazzi disabili nell’ ottica di far affrontare le sfide quotidiane e garantire il giusto supporto anche alle famiglie per una maggiore serenità.





