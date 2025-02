Anche quest’anno l’Associazione L’AltraSciacca sarà alle prese con l’organizzazione delle manifestazioni collaterali del Carnevale di Sciacca. Un impegno che vi è sempre stato a partire dal 2010, anno in cui è stato avviato il progetto SciacCarnevale, che quest’anno compie 15 anni.

Dallo scorso anno la società Futuris, organizzatrice del Carnevale di Sciacca, ha deciso di formalizzare la collaborazione attraverso una partnership ufficiale e delegando all’associazione l’organizzazione degli eventi che arricchiscono il programma della festa.

Tornano gli eventi tradizionali organizzati da L’AltraSciacca per l’occasione. Stiamo parlando della mostra fotografica “SciacCarnevale …scatti in festa”, che quest’anno è giunta alla quinta edizione e sarà dedicata alle maschere singole ed i costumi speciali. Foto tratte dalla numerosa collezione di foto storiche donate dall’Ex Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca al Comune. Una sezione-ricordo sarà dedicata a Calogero Gulino, che per anni ha rivestito i panni del “Peppe Nappa”. L’esposizione si svolgerà dal 22 febbraio al 2 marzo all’interno del Museo del Carnevale di Sciacca.

La mostra quest’anno porterà una novità. Le foto esposte nelle precedenti edizioni saranno posizionate a partire dal 15 febbraio nelle vetrine dei negozi del Centro Storico di Sciacca che aderiranno all’iniziativa “SciacCarnevale in vetrina”, un modo per non dimenticare il centro storico che è stato negli anni il cuore della festa.

Torna anche la passeggiata social-fotografica “Instawalk”, organizzata da L’AltraSciacca e dalla community instagram Igers Agrigento, che si svolgerà domenica 23 febbraio alle 17 e che ha l’obiettivo di promuovere sui social la festa attraverso gli scatti di chi prenderà parte all’iniziativa. Sono già aperte le iscrizioni sul sito de L’AltraSciacca e ai primi venti iscritti sarà riservato l’ingresso gratuito al circuito della festa. Altra iniziativa social sarà il Challenge “Obiettivo Carnevale 2025”, contest fotografico su Instagram che vedrà la premiazione delle prime tre foto sul palco di Via Allende durante l’ultima serata.

La settimana compresa tra i due weekend di sfilate sarà densa di appuntamenti. Diversi gli appuntamenti previsti per “Carnevale per tutti”, evento che vedrà l’esibizione dei gruppi mascherati per le associazioni di volontariato che operano nel sociale, ma anche nei reparti di pediatria e neuroriabilitazione Maugeri e presso la Casa Circondariale. L’iniziativa vede la collaborazione dell’Assessorato alle politiche social del Comune di Sciacca.

Il giovedì grasso, 27 febbraio alle 16, sarà il turno dei più piccoli con “Nati per leggere….a carnevale”, evento che ha riscosso tanto successo lo scorso anno. All’interno del Museo del Carnevale i bambini potranno partecipare a una lettura animata e al laboratorio: “Il carnevale degli animali”, ispirato alla partitura musicale di Camille Saint-Saëns. L’evento quest’anno sarà su prenotazione sul sito de L’AltraSciacca.

Novità di quest’anno sarà “Carnevale a scuola”. Gli studenti delle scuole medie Inveges, Scaturro e Mariano Rossi incontreranno durante la settimana gli operatori del Carnevale per apprendere il vero senso del Carnevale facendo un tuffo nel passato, ma anche comprendendo le varie fasi di costruzione di un carro allegorico. L’evento è organizzato insieme all’Assessorato all’istruzione.

Ci sarà spazio anche per “Carnevale di Sciacca in miniatura”, esposizione di alcune piccole opere in cartapesta che gruppi di giovanissimi, in maniera spontanea, stanno realizzando per l’occasione. Un modo per dare risalto e visibilità a chi ha già avviato un percorso per diventare il carrista del domani.

I soci de L’AltraSciacca stanno lavorando all’organizzazione di altri eventi che saranno via via comunicati. Intanto i dettagli degli eventi in programma sono consultabili sui siti laltrasciacca.it e SciacCarnevale.it

