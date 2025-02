Obiettivo della nostra Associazione è quello di preservare e trasmettere le nostre tradizioni in particolare quelle legate al Carnevale Termitano.

Fin dalla sua costituzione nel lontano 2011 abbiamo garantito con sacrificio e passione la nostra presenza nel territorio Termitano, accompagnata dal nostro spirito di responsabilità che da sempre contraddistingue il nostro modo di fare. In questi anni non sono mancate le gioia, i dolori, ma soprattutto, le soddisfazioni nell’organizzare l’antica kermesse, baluardo della nostra amata Città. Abbiamo imparato cosa significa – fare Carnevale – prendendo spunti e insegnamenti dalle storie del compianto Cav. Ignazio Casamento, dal Cav. Agostino La Rocca, il nostro Presidente Emanuele Caruana e ancora dal nostro Presidente onorario Nando Cimino alias “Notaio Menzapinna” e tanti altri che hanno contribuito a rendere grande il nostro amato Carnevale Termitano.

Abbiamo cercato di costruire in questi anni di vita sociale relazioni con altre realtà del nostro territorio, progettando e lavorando per realizzare “Presenze” di bene comune. Diversi carnevali sono passati dalla nostra costituzione, abbiamo vissuto tempi di abbondanza e tempi di magra, come non dimenticare l’edizione del carnevale 2013, con la protesta Fiat che creò non poche difficoltà, fu fondamentale il dialogo e il senso di comunità che permise di sbloccare la situazione. La tanto citata edizione del 2017, grande prova di sensibilità della nostra Città, la Società del Carnovale rese un servizio fondamentale per la riuscita di quel carnevale, con spirito di servizio e collaborazione. Ancora, l’edizione del 2020 altra prova complicata che porta migliaia di presenza durante le sfilate. Come non dimenticare l’edizione -covid? Era il 2021 e la nostra Associazione si impegnò a realizzare un programma vasto per i social, con la creazione del Cartone animato con protagonisti “U Nannu cà Nanna”, curato da Emanuele Caruana, Nando Cimino con il supporto fondamentale di Daniele Marsala. Premessa lunga, ma doverosa, per far comprendere cosa vive e come vive la Società del Carnovale nel contesto comunitario della nostra amata Città.

Comunichiamo, con profonda amarezza la nostra – non partecipazione all’edizione del Carnevale Termitano 2025. Non vogliamo aprire dibattiti o polemiche talvolta sterili, ma possiamo prenderci la libertà di dire che non siamo un’azienda, ma parte fondamentale della FAMIGLIA DEL CARNEVALE, che più volte abbiamo esaltato creando tavoli di lavoro. Proprio per questo vogliamo citare e ringraziare i gruppi Mascherati che in questi anni hanno collaborato in maniera attiva alla realizzazione del nostro carnevale, ovvero: Il gruppo dei Maestri Infioratori, il gruppo di Soraya La Bua e il gruppo di Antony Dance con la partecipazione della Banda Musicale di Termini Imerese. Come non citare le nostre maestranze, i nostri maestri cartepestai che con amore e sacrificio portano avanti il fulcro nevralgico della nostra tradizione, grazie per il vostro impegno nel realizzare strutture allegoriche di tutto rispetto.

Un pensiero particolare al nostro Nando Cimino, nel trentesimo anniversario di stesura del Testamento, vogliamo ringraziarlo per il grande servizio che svolge per la nostra Città, grazie dal profondo del nostro cuore.

Per concludere, comunichiamo che la Società del Carnovale, nonostante la non partecipazione attiva all’evento non farà mancare una piccola presenza nel territorio e lettura del “Testamento du Nannu” produzione della nostra Associazione.

Auguriamo a tutti gli attori del Carnevale Termitano 2025 buon lavoro per una buona riuscita della manifestazione carnascialesca.

I soci della Società del Carnovale

