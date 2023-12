Mi rivolgo a voi con grande preoccupazione riguardo ai prezzi eccessivi dei voli durante le festività natalizie, che stanno creando difficoltà per le famiglie che desiderano far rientrare i propri cari che studiano o lavorano fuori dalla Regione. I costi dei biglietti aerei da e per la Sicilia sono diventati proibitivi è ciò rende estremamente impegnativo il ricongiungimento familiare. Ritengo sia assolutamente ingiusto, e necessario trovare una soluzione a questa situazione. Ogni famiglia dovrebbe avere la possibilità di trascorrere le festività insieme, senza dover affrontare oneri finanziari eccessivi. Comprendo che le festività natalizie portino a un aumento della domanda di voli, ma è importante garantire che questa esigenza non venga sfruttata a discapito delle famiglie. Mi rivolgo a voi, compagnia aeree sperando che si possa prendere in considerazione questa problematica e adottare misure che rendano i prezzi dei voli più accessibili per le persone che desiderano rientrare in Sicilia durante le festività. Ci auguriamo che questa situazione possa essere risolta al più presto, in modo da permettere a tutte le famiglie di trascorrere delle vacanze serene e gioiose insieme.

