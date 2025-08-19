Ieri sera, nella chiesa di San Martino Vescovo a Carruba, si è celebrata l’ultima messa di Don Sebastiano Leotta, che lascia la comunità dopo dieci anni di ministero per assumere il nuovo incarico di parroco ad Aci Platani. Alla celebrazione hanno preso parte il sindaco di Riposto Davide Vasta, il sindaco di Giarre Leo Cantarella e l’assessore giarrese Giuseppe Cavallaro, a testimonianza del legame profondo che unisce la comunità di Carruba, divisa amministrativamente tra i due comuni ma unita nella fede.

Il sindaco di Riposto, Davide Vasta, ha consegnato a Don Sebastiano un attestato di merito “per aver esercitato il ministero di parroco nella parrocchia San Martino Vescovo di Carruba con sacrificio, abnegazione, rispetto per le istituzioni e grande amore per i ripostesi, in special modo durante la pandemia da Covid del 2020 quando, con discrezione e mezzi propri, ha sostenuto numerosi cittadini in difficoltà”. Nel suo intervento, il sindaco Vasta ha sottolineato: “Don Sebastiano ha saputo creare un ambiente sano, basato sul rispetto reciproco e sul senso di comunità, che sembra scontato ma non lo è. Con grande generosità si è dedicato al benessere spirituale e sociale dei parrocchiani. Ricordo ancora quando, da deputato regionale, mi contattò per aiutare a reperire i fondi per la ristrutturazione della chiesa: il suo attaccamento a Carruba ci spinse a lavorare con determinazione e riuscimmo a ottenere 500.000 euro. È grazie alla sua iniziativa e alla sua caparbietà che quell’obiettivo fu raggiunto. Parroci come lui fanno davvero onore alla Chiesa”.

Con grande commozione, Don Sebastiano Leotta ha ringraziato i fedeli e le autorità presenti: “Vi sono grato e ne sono felice, non mi aspettavo questa grande partecipazione. Nessuno di noi è perfetto e quindi chiedo scusa se qualche volta sono stato irrispettoso nei riguardi di qualcuno e perdono anche coloro che non lo sono stati nei miei confronti. Vado via sereno, con la pace nel cuore. Nel mio piccolo ho cercato di mettercela tutta. Si va avanti con serenità, perché continuiamo a vivere la nostra vita da discepoli di Cristo, che è sempre ovunque”. Un momento di grande partecipazione, emozione e riconoscenza, a testimonianza del forte legame instaurato da don Sebastiano Leotta con la comunità di Carruba.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

