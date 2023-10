Esprime soddisfazione il presidente della IV Commissione Territorio e Ambiente on. Carta per

l’avvio dei lavori nell’SP3. “800 mila euro dal MIT verranno impiegati per riasfaltare 3,5 km della

SP3 che collega Augusta a Villasmundo. I lavori inizieranno questo lunedì 30 Ottobre. Seguiranno,

nei prossimi giorni, altre comunicazioni per dettagliare i lavori che interesseranno la zona nord

della provincia.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.