Il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione

Siciliana ha dato il nulla osta per la realizzazione della Casa di Comunità a Rosolini sull’area individuata

di proprietà dell’ESSAP in variante allo strumento urbanistico comunale.

Con decreto n. 204 del 26 settembre 2023 il Dipartimento si è espresso favorevolmente al rilascio

dell’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento con i fondi PNRR che ha già ottenuto tutti i

pareri prescritti dalla normativa e tiene conto della situazione vincolistica dichiarata e verificata dal

Comune di Rosolini che ha prontamente rilasciato il prescritto avviso favorevole mediante un’apposita

deliberazione del Consiglio comunale.

“Il mio apprezzamento va all’Ufficio Tecnico dell’Asp di Siracusa che sta procedendo secondo le

scadenze previste dall’Assessorato e dal Ministero della Salute all’appalto integrato per la progettazione

esecutiva dei lavori – commenta il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio

Ficarra – e l’autorizzazione rilasciata oggi dal direttore del Dipartimento regionale Urbanistica, che

ringrazio, ci consentirà di andare spediti nella realizzazione di una importante struttura, tra le 21

finanziate dal PNRR previste in tutta la provincia di Siracusa, in un’area la cui disponibilità è frutto della

collaborazione tra l’Azienda, l’ESSAP proprietaria dei terreni e il Comune di Rosolini, nella persona del

sindaco e del legale rappresentante dell’ESSAP, che con unicità d’intenti sta portando a compimento un

importante progetto che consentirà di edificare la Casa di Comunità, un importante presidio di salute

per l’intera collettività”.

