È trascorso più di un decennio da quando l’associazione teatrale “Sotto il Tocco” portò per la prima volta in Sicilia il successo nazionale “Casalinghi Disperati”. Ideata da Cinzia Berni e Guido Polito, la commedia conquistò il pubblico isolano grazie alla bravura di Riccardo Rivela, Luca Parisi, Giovanni Maugeri e Santo Scirè, sotto la regia di Michele Russo.





Un successo così inatteso e duraturo che ha spinto Russo, solitamente restio a riproporre gli spettacoli, a riprendere in mano il copione tre anni fa. Con un nuovo cast composto da Marco Legname, Luca Parisi (unico veterano), Alessandro Ragusa ed Emanuele Leotta, il regista ha dato vita ad una nuova avventura teatrale che sta riscuotendo un successo ancora più ampio.

Un successo che non conosce età. “Casalinghi Disperati” è una commedia che parla al cuore di tutti, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. La storia, ambientata in un contesto familiare, affronta con leggerezza e ironia temi universali come l’amicizia, l’amore, le difficoltà della vita quotidiana.





Il pubblico siciliano ha dimostrato di apprezzare particolarmente questa pièce, che continua a far registrare il tutto esaurito nelle varie tappe del tour. Venerdi 10 gennaio alle ore 21, la commedia sarà portata in scena al Teatro Don Bosco di Riesi (Cl). Domenica 19 gennaio alle ore 21, la commedia sarà portata in scena al Teatro Annibale di Francia a Messina.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.