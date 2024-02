Alla cortese attenzione degli Organi Comunali e Extra Comunali,

Oggetto: Diffida relativa all’intervento su “Casa Grandmont”

Con la presente si intende formalizzare una diffida nei confronti delle procedure adottate in relazione all’intervento previsto sull’immobile denominato “Casa Grandmont”.

Si premette che, in data 16 febbraio c.a., è stato preso atto dell’ammissione a un finanziamento ottenuto dall’Istituto Case Popolari, RUP Elena Caruso. Tuttavia, già nel dicembre 2022, era stata inoltrata una nota che evidenziava l’impossibilità tecnico-giuridica e politica non sul finanziamento in sé, ma sulle procedure adottate, le quali prevedevano che l’intervento riguardasse “Casa Grandmont”.

L’immobile in questione, situato nel centro storico della città e di proprietà ex ECA, è parte integrante del patrimonio comunale e legato alla figura dominante di Carlo Zuccaro, benefattore della città insieme alla moglie. Si sottolinea che nel protocollo d’intesa del 07/02/2020 tra il Comune e l’IACP, non vi è alcuna indicazione che l’operazione dovesse interessare “Casa Grandmont”. Tale atto, firmato dal Sindaco e dal responsabile del patrimonio, non menziona l’immobile in oggetto.

Inoltre, si evidenzia che l’IACP ha proposto diverse conferenze dei servizi tenute a Messina, nelle quali veniva prospettato l’intervento su “Casa Grandmont”, in assenza di un rappresentante comunale, come da documento datato 10 ottobre 2022 a firma di Antonio Recupero IACP.

Si ribadisce che l’immobile è stato sempre considerato inalienabile e non è mai stato sottoscritto alcun atto di conferimento alla IACP per questo specifico bene. Il Consiglio Comunale, unico organo autorizzato, non ha mai deliberato in tal senso, mantenendo la condizione di inalienabilità dell’immobile.

Infine, si contesta l’assegnazione di sei appartamenti “popolari” in quanto, indipendentemente dalla terminologia utilizzata, tale assegnazione configura una forma di alienazione del bene.

Si richiede pertanto un immediato riesame delle procedure adottate e la sospensione di ogni azione fino a quando non saranno chiarite le modalità di intervento e le competenze in merito.

In attesa di un Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.

Giuseppe Manuli cittadino e repubblicano.

Luogo: Largo degli Eponomi, Piazza S. Giorgio, CASTELMOLA, MESSINA, SICILIA

