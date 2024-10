A tutta birra verso la conclusione degli eventi enogastronomici 2024 al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud. Caserta Beer Fest, giunta alla seconda edizione, si terrà in Viale delle Industrie 10 da venerdì 4 a domenica 6 ottobre dalle 18:30 alle 24:00 mentre la domenica sarà full time, dalle 11:00 alle 24:00.

Ad aprire il palinsesto musicale, venerdì, doppio appuntamento sul palco: alle 20:30, direttamente da Radio Marte, arriva Gigio Rosa con il suo live show insieme al deejay Luciano De Santis. A seguire si esibiranno I Bevitori Longevi, una band che unisce la capacità di sintonizzarsi immediatamente con il pubblico con una spiccata ironia che rende lo spettacolo un flusso di musica, armonia e giovialità, perfetti per passare una serata in

allegria, cantando e ballando sulle note del loro repertorio.

Il sabato del Caserta Beer Fest è riservato ad un classico della musica italiana nonché una conferma per l’evento. Alle 21:30, infatti si esibirà Vascover Band, l’unica tribute band di Vasco Rossi presente sul sito dell’artista bolognese. L’attuale repertorio regala uno spaccato della vita artistica di Vasco, dagli esordi all’attuale.

A conclusione dell’evento, al Caserta Beer Fest, domenica 6 ottobre arriva Giusy Attanasio, una delle voci più calde della scena neomelodica napoletana nonché tra le cantanti partenopee più amate dal pubblico. Un’artista che ha saputo andare oltre il proprio genere musicale per trasformarsi in una moderna diva nostrana, dall’indiscutibile talento polivalente.

Non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli grazie ad un’area da 5mila mq con Luna Park, Gonfiabili, Fattoria didattica, animazione e giostrine che resterà attiva per tutta la durata dell’evento per allietare la permanenza dei bambini e placare la loro fame di divertimento.

Tanta musica, fiumi di birra ed una validissima proposta enogastronomica, completano un’edizione in grande stato di fermentazione e che già forte di una prima edizione positiva, punta ad affermarsi come evento di riferimento locale per gli appassionati di birra.

Luogo: Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, viale delle industrie, CASERTA, CASERTA, CAMPANIA

