Giovanni Felice, presidente di Confimprese Palermo, che stamattina ha diffuso attraverso un comunicato stampa la notizia dell’avvio da parte del Suap del provvedimento di revoca che riguarda il subingresso di una nuova società in capo al centro commerciale Forum Palermo e quindi il rischio di chiusura della galleria commerciale, replica alla successiva nota stampa sul caso diramata dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo Giuliano Forzinetti.





Felice ribatte così all’assessore: “ Capisco le intenzioni di rasserenare gli operatori del centro commerciale Forum ma è evidente che non conosce i provvedimenti adottati dal capo ripartizione del Suap perché, come lui stesso afferma “ l’unico procedimento avviato riguarda l’avvio del procedimento di revoca del subingresso di una nuova società, per il quale, allo stato, risultano mancanti alcune documentazioni obbligatorie”. Evidentemente non sa che l’annullamento del subingresso comporta la revoca dell’autorizzazione che entrerà in vigore giorno 8 agosto, e, tranne che non si voglia avviare un’applicazione creativa della legge, magari cercando nuovamente l’appoggio dell’avvocatura comunale, come già avvenuto in passato, questo significa la chiu-sura della galleria commerciale.





In quanto alle “mancanti alcune documentazioni obbligatorie” va detto che si tratta di titoli di proprietà non fabbricabili, almeno a norma di legge.

Qui non si tratta di generare allarmismo, ma di prendere atto delle norme e trovare le soluzioni, invece di auspicare degli espedienti forzati e probabilmente contro legge e difficili da trovare.

Ma se invece del Forum si fosse trattato dell’ “ambulante” Giovanni Felice, il Suap e l’assessore sarebbero stati cosi pazienti da aspettare da oltre 5 mesi una risposta, sapendo che non esiste?”.

