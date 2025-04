Si è svolto ieri mattina l’incontro per discutere delle problematiche legate alla questione della ST Microelettronics.

Presenti all’incontro il segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici Antonio Spera, il suo vice Angelo Mazzeo, Aurelio Melchionno in rappresentanza della Confederazione Ugl, alcuni Rsu, una parte del direttivo dell’Ugl Metalmeccanici Catania e alcuni lavoratori.





«Infatti nonostante l’assenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo D’Urso e del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti – afferma Angelo Mazzeo, vice segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici – a causa di un consiglio dei ministri urgente legato al problema dei dazi imposti dagli Stati Uniti D’America sotto l’amministrazione Trump, il tavolo di confronto dopo la pressione delle organizzazioni sindacali si è tenuto comunque. Infatti a rappresentare il Ministro e il governo nazionale sono stati il sottosegretario al MIMT Fausta Bergamotto e il capo gabinetto del Ministro D’Urso Federico Eichberg. Nel corso dell’incontro si è ribadito con fermezza che qualsiasi comunicazione aziendale, da oggi in poi, dovrà avvenire esclusivamente tramite questo tavolo ufficiale, evitando comunicazioni tramite mezzi stampa o fonti non ufficiali. Inoltre si è richiesto con chiarezza che l’azienda esponga un piano industriale serio, non blindato, ma aperto e partecipato, con il coinvolgimento attivo delle rappresentanze sindacali».

«Inoltre – conclude Mazzeo – si è fissato per il prossimo 10 aprile alle ore 10:00 l’appuntamento con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMT) Adolfo D’Urso e il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti».

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.