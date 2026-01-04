Per un corto indipendente che si girerà in provincia di Palermo a febbraio 2026, si

ricercano due attori di età scenica:

-1 ragazzo dai 18 ai 30 anni;

-1 ragazza dai 18 ai 30 anni;

I requisiti:

– Essere professionali e puntuali;

– Automuniti o con possibilità di spostamento;

Si chiede di mandare la candidatura contenente una breve presentazione e specificare l’età,

allegare, se in possesso, CV artistico, infine una foto in primo piano e una figura intera,

alla mail castingindip@gmail.com

Luogo: Provincia Palermo

