Per un corto indipendente che si girerà in provincia di Palermo a febbraio 2026, si
ricercano due attori di età scenica:
-1 ragazzo dai 18 ai 30 anni;
-1 ragazza dai 18 ai 30 anni;
I requisiti:
– Essere professionali e puntuali;
– Automuniti o con possibilità di spostamento;
Si chiede di mandare la candidatura contenente una breve presentazione e specificare l’età,
allegare, se in possesso, CV artistico, infine una foto in primo piano e una figura intera,
alla mail castingindip@gmail.com
Luogo: Provincia Palermo
