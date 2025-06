L’Associazione Giù dal Palco APS è lieta di presentare “A WICKED WITCH”, un audace omaggio al musical Wicked, che da oltre vent’anni incanta le platee di Broadway. L’adattamento, completamente in italiano e interpretato da un cast di 9 attori, è ideato, scritto e diretto da Giuseppe Nicolosi, con la direzione musicale di Nicoletta Nicotra. Lo spettacolo racconta il potere trasformativo dell’amicizia, capace di rivelare la nostra vera forza senza rinunciare alla gentilezza e alla parte migliore di noi stessi. In un mondo che può essere tanto magico quanto complesso, sia nella Terra di Oz che nella realtà, Verità e Amore restano scudi infrangibili. E anche una sola voce che si leva contro l’ingiustizia può cambiare il mondo. Il debutto è previsto per il 14 giugno presso il Teatro Holy Tape Studios di Catania (Via Tezzano, 38), con due repliche distinte: la prima alle ore 18:00 con ambientazioni e attività tematiche dedicate al personaggio di Elphaba (Green Performance), la seconda con allestimenti ispirati a Glinda (Pink Performance). Ogni biglietto include anche l’accesso a un set fotografico e a piccole esperienze immersive a tema. “A WICKED WITCH” racconta l’incontro tra Elphaba, una ragazza dalla pelle verde e dal misterioso passato, e Galinda, una giovane popolare e solare, all’Università Magica di Shiz. Un’amicizia improbabile quanto profonda, destinata a lasciare il segno.

