Si terrà domani, martedì 24 settembre 2024, alle 11, all’Hotel Nettuno (viale Ruggero di Lauria, 121 Catania), la conferenza stampa di presentazione della campagna “Prendiamoci cura di chi si prende cura della nostra salute”, promossa dalla Cisl di Catania, con le due federazioni di Cisl Medici e Cisl Funzione pubblica, per la tutela della salute e della sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario sul posto di lavoro e per la sensibilizzazione dell’utenza dei servizi della sanità pubblica.

Interverranno Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, e i due segretari generali di federazione provinciale Massimo De Natale (Cisl Medici) e Danilo Sottile (Cisl Funzione pubblica).

Coordinerà i lavori Lucrezia Quadronchi, segretaria territoriale Cisl Catania.

«Aggressioni e violenza nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario sono un fenomeno in crescita – affermano Attanasio, De Natale e Sottile – che deteriora il diritto alla salute di tutti, le condizioni di lavoro e la stessa qualità della sicurezza delle cure. Prevenire la violenza sul personale sanitario, soprattutto impegnato nei presidi di urgenza/emergenza, è una questione di grande importanza e complessità. La legge 81/08, nota anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, fornisce un quadro normativo che può essere applicato per migliorare la sicurezza e prevenire comportamenti violenti».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.