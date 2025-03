Prenderà il via sabato 15 per concludersi domenica 23 marzo, in tutta Italia, la ventiquattresima edizione della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), che si pone l’obiettivo di sensibilizzare sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione, strumenti più efficaci per ridurre i fattori di rischio legati all’insorgenza delle neoplasie. Il claim della campagna 2025 è “Amati. Fai prevenzione”, invito a prendersi cura di sé e a porre la salute al primo posto attraverso semplici scelte quotidiane, mentre il volto scelto è quello di Elisabetta Gregoraci, conduttrice e imprenditrice, che ha sposato la causa della prevenzione.

Simbolo della SNPO è, da sempre, l’olio extravergine di oliva 100X100 italiano, alimento essenziale della dieta mediterranea, noto per le sue straordinarie proprietà antiossidanti che contribuiscono a prevenire diverse patologie oncologiche. La LILT sarà presente (dalle 9 alle 13) sabato 15 a Mascalucia in Piazza San Vito, domenica 16 a Belpasso in piazza Stella Aragona, domenica 23 a Catania in piazza Verga. I volontari distribuiranno la brochure della campagna e forniranno informazioni utili sull’importanza della prevenzione e delle scelte quotidiane per migliorare la salute e ridurre il rischio di sviluppare malattie oncologiche. Chi desidera dare un supporto per sostenere le attività dell’associazione riceverà in omaggio una bottiglietta di olio EVO.

Per l’edizione 2025, la LILT di Catania offre gratuitamente visite di prevenzione oncologica e la partecipazione ad attività di gruppo sull’alimentazione seguendo i consigli della nutrizionista e di uno chef, sull’educazione all’attività fisica con una chinesiologa e sulle strategie per gestire lo stress con una psicoterapeuta. Le attività, già prenotabili sul sito www.legatumoricatania.it, sono disponibili fino al raggiungimento del numero programmato. In collaborazione con l’ACTO Sicilia, lunedì 17 marzo si terrà una giornata di sensibilizzazione nelle scuole di Catania, mentre, domenica 23 si svolgerà la “Passeggiata della prevenzione” in bicicletta per le vie della città, curata dalla FIAB.

“La nostra campagna – dichiara il Presidente della LILT di Catania, Prof. Massimo Libra – sarà dedicata alla promozione di uno stile di vita sano, attraverso una corretta alimentazione e un’attività fisica costante, per ridurre i rischi di cancro, come un vero e proprio gesto di “amore” verso il nostro benessere”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.