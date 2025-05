L’istituto comprensivo Cavour di Catania accende i riflettori sull’inclusione scolastica,

sportiva e sociale con la manifestazione “InSuperAbili”, una giornata in cui carismi,

punti di forza, passione e determinazione hanno spostato l’attenzione dalla

condizione di disabilità al concetto di persona orientata alla realizzazione di sé nel

proprio contesto sociale.

Presso l’Aula teatro “Turi Ferro”, si è svolto l’evento, che ha coinvolto l’intera

comunità scolastica. L’iniziativa, promossa dal Gruppo di Lavoro per l’inclusione, e

approvata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa, ha visto la

partecipazione attiva di alunni, docenti e famiglie.

La giornata è stata arricchita dalla straordinaria partecipazione di ospiti d’eccezione,

tra cui Carmelo Barcella, atleta paraolimpico e recordman mondiale di canottaggio,

e Maurilio Vaccaro, campione del mondo di Paradressage, che hanno raccontato con

emozione le proprie storie di vita, di sport e di resilienza. Le loro testimonianze

hanno rappresentato un autentico momento di ispirazione per tutti i presenti,

offrendo esempi concreti di come la forza di volontà e la determinazione possano

superare ogni limite. Presenti all’evento anche gli assessori allo Sport, Sergio Parisi,

e Servizi Sociali Bruno Bucchieri, il presidente del Coni Sicilia, Enzo Falzone.

Fondamentale anche il contributo delle associazioni presenti, che quotidianamente

operano per promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva delle persone con

disabilità: “20 Novembre 1989”, “AttivaMente” e “Vita 21”. Gli interventi dei

rappresentanti di queste realtà associative hanno messo in luce quanto sia

importante costruire e partecipare a una rete educativa e sociale in grado di

valorizzare le differenze e garantire pari opportunità per tutti.

Le esibizioni degli alunni hanno rappresentato un momento di grande

coinvolgimento emotivo: canti, coreografie, prodotti laboratoriali, e brevi

rappresentazioni teatrali hanno reso omaggio al valore dell’inclusione, esprimendo

attraverso l’arte e il linguaggio del corpo un messaggio forte e condiviso. I ragazzi

hanno dimostrato grande sensibilità, partecipazione e consapevolezza,

contribuendo in modo significativo alla riuscita dell’evento. «la manifestazione

“InSuperAbili” – ha detto la dirigente Capodicasa – si è rivelata un momento di

grande impatto educativo e sociale, capace di unire studenti, docenti, famiglie,

esperti e associazioni in un dialogo autentico e costruttivo. L’entusiasmo, la

partecipazione e l’energia positiva che hanno animato la giornata testimoniano

quanto sia importante investire in iniziative che promuovono la cultura

dell’inclusione, della solidarietà e del rispetto reciproco». Il successo dell’incontro

conferma l’importanza della scuola Cavour come luogo di crescita, confronto e



apertura verso l’altro, in cui ogni alunno, con le sue unicità, può sentirsi accolto,

valorizzato e parte integrante di una comunità. La Dirigente Scolastica, nel suo

saluto finale, ha espresso profonda gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito

alla realizzazione dell’evento e ha rinnovato l’impegno dell’Istituto a promuovere

sempre più momenti di riflessione e partecipazione su tematiche fondamentali

come l’inclusione e la cittadinanza attiva.

«“InSuperAbili” – ha concluso la dirigente – non è stato soltanto un evento, ma vuole

essere un’esperienza di vita condivisa che si proietta con nuovi appuntamenti nel

futuro al fine di orientare le famiglie verso i diversi servizi a loro supporto offerti

dalla scuola e dal mondo dell’associazionismo».

