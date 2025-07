Dopo aver calcato il palco dello Stadio Diego Armando Maradona, Ferrara Summer Festival, Collisioni Festival e il gran ritorno al Rock In Roma, Sfera Ebbasta è pronto a fare tappa con il suo SUMMER TOUR 2025 a Catania, venerdì 25 luglio alla Villa Bellini. La data etnea è inserita nel calendario del Wave Summer Music, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management e fa parte del Catania Summer Fest, la rassegna del Comune di Catania.



Per Sfera – indiscusso recordman di vendite e di sold out, con all’attivo 234 Dischi di Platino, 32 d’Oro e una fanbase multigenerazionale che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower – la data di Catania e i successivi appuntamenti del SUMMER TOUR 2025 (prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live) rappresentano la nuova grande occasione per ripercorrere con il pubblico la sua storia in musica.



Un’esperienza immersiva nel mondo e nell’estetica del Trap King, tra incredibili visual futuristici, giochi di luce e potenti lanciafiamme: un viaggio dalle origini fino alla consacrazione internazionale, passando per il ritorno al blocco con X2VR (Island Records), certificato Quintuplo Disco di Platino, fino al nuovo progetto con Shiva, SANTANA MONEY GANG, già 2 volte Disco di Platino ed in vetta alle classifiche.



Dopo Catania, e fino al 30 agosto, Sfera calcherà i palchi dei principali festival estivi italiani: il 2 agosto a Cinquale (MS) @ Vibes Summer Festival, il 4 agosto a Gallipoli @ Sottosopra Fest, il 14 agosto a Olbia @ Red Valley Festival, il 26 agosto a Romano d’Ezzelino (VI) @ AMA Music Festival e il 30 agosto a San Benedetto del Tronto @ San. B Sound.



I biglietti per la data di Catania sono disponibili online e nei punti vendita autorizzati. I tagliandi per assistere al concerto potranno essere acquistati anche al botteghino di Villa Bellini nel pomeriggio del 25 luglio.





