“La circumetnea riveste un’importanza strategica per Catania, per il suo hinterland e per la Sicilia tutta. È per questa ragione che l’attenzione mia e del Mit resta massima sulle due tratte ‘Monte Po’-Misterbianco Centro’ e ‘Stesicoro-Aeroporto’, attualmente in fase di stallo. I due lotti rivestono una rilevanza fondamentale per il completamento dell’opera e per garantire continuità ai lavori di prossimo avvio che, essendo finanziati con fondi PNRR, dovranno essere ultimati entro il 2026”. Lo dichiara il deputato e Sottosegretario al MIT, Tullio Ferrante, che continua:



“Le due tratte sono oggetto di controversie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, ed in merito alle stesse ho promosso al MIT un tavolo di confronto e dialogo per una proficua soluzione. Si tratta di lotti, in particolare quello ‘Monte Po’-Misterbianco Centro’, che sono propedeutici alla piena funzionalità dell’intera linea. Guardiamo pertanto con fiducia alle determinazioni che giungeranno dai collegi tecnici aditi dalle parti per il superamento delle criticità emerse, a seguito delle quali – conclude il Sottosegretario Ferrante – potremo riprendere la strada della diplomazia istituzionale per l’individuazione di un percorso condiviso che giunga alla realizzazione dell’opera in tempi celeri e con costi ragionevoli, nell’interesse della comunità.”

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.