Il Coordinatore regionale dell’Udc Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica la nomina del nuovo responsabile provinciale dell’Unione di Centro per la provincia di Catania, la dott.ssa Giusy Gurrieri.

Laureata in neuropatologie visive degenerative, la dottoressa Giuseppina Gurrieri è da tempo impegnata in diverse attività di carattere sociale, culturale e religioso. La dott.ssa Gurrieri si dice molto felice del nuovo incarico e pronta ad impegnarsi a portare avanti i principi promossi dall’Unione di Centro, a partire dalla valorizzazione della dottrina sociale della Chiesa.

Esprime soddisfazione per l’importante nomina anche il Segretario Nazionale dell’Unione di Centro, On. Lorenzo Cesa, che sottolinea l’importante lavoro che sta svolgendo l’On. Terrana nel portare avanti il progetto politico che vede un nuovo impegno dei cattolici in Politica.

“La nomina della dottoressa Gurrieri è per noi motivo di orgoglio – trasmette l’On. Terrana – Da anni Giusy si spende per il prossimo, promuovendo tante iniziative di carattere sociale, culturale e religioso. E proprio su questo tema si è trovata grande convergenza; siamo sempre pronti a portare avanti iniziative che mettano al centro l’uomo ed i suoi bisogni, a valorizzare il bene dell’essere umano, seguendo la dottrina sociale della Chiesa. La dott.ssa Gurrieri è un ulteriore esempio dell’impegno dei cattolici in Politica che stiamo promuovendo ormai da tempo”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

