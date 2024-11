Domenica 17 novembre si conclude il CFF24, dopo due giorni fitti di eventi, incontri e proiezioni.

Catania, 15 novembre 2024 – A partire dalle ore 8.30 di sabato 16 novembre, nella Sala Verde di Zō Centro Culture Contemporanee, passano in rassegna gli ultimi titoli in concorso della sezione Catania Film Italiana: Lux Santa di Matteo Russo, Lisca bianca di Giorgia Sciabbica e Giuseppe Galante e Girasoli di Catrinel Marlon. Contemporaneamente in Sala Grigia si conclude la presentazione della sezione Catania Corto Euromediterranea, con la proiezione degli ultimi 12 corti in concorso, come sempre scelti indistintamente tra titoli nazionali ed europei, tra film documentari e di finzione, dei più diversi generi.

Nel pomeriggio, infine, a partire dalle 16.00 si esaurisce anche l’ultima sezione, Catania Film Euromediterranea, con gli ultimi due titoli in cartellone: il bulgaro Megdan: between water and fire di Todor Chapkanov e il francese Follia di Charles Guérin Surville

La penultima giornata del festival si conclude alle ore 21.00 col Film Fuori Concorso, Indagine su una storia d’amore, commedia sentimentale diretta da Gianluca Maria Tavarelli e interpretata dagli attori siciliani Alessio Vassallo e Barbara Giordano, che sarà presente in sala. Il film è preceduto dalla consueta degustazione di vini delle Cantine Tenute Orestiadi e seguito dal corto Make Me Italian di Bryan Mazzarello, in anteprima siciliana.

Domenica 17 novembre, gran finale a partire dalle ore 17.00 con il Film Fuori Concorso Il santo di carne di Giuseppe Alessio Nuzzo interpretato da Enrico Lo Verso. Alle 18.30 si celebra il ricordo della scrittrice catanese Goliarda Sapienza con un Evento Speciale che ne ricorda la memoria a 100 anni dalla nascita. Sarà proposto in anteprima catanese il bellissimo documentario, Désir et rébellion: L’art de la joie – Goliarda Sapienza, realizzato dalla regista francese Coralie Martin. Introduce la proiezione Maria Arena, Docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

Dalle 20.30 spazio alla Cerimonia di premiazione condotta ancora dalla madrina del CFF24, Nicol Antoniozzi. Dopo i saluti istituzionali, saranno consegnati i seguenti premi: Premio Miglior Film Europeo e del Mediterraneo 2024, Premio Miglior Film Italiano 2024, Premio Miglior Cortometraggio Europeo e del Mediterraneo 2024 e i Premi Speciali 2024. Nel corso della premiazione sarà conferito un Premio alla carriera all’attrice catanese Guia Jelo. Il Catania Corto Euromediterranea e il Miglior Catania Film Italiana saranno riproiettati a partire dalle 21.30 dopo la Degustazione.

Il Catania Film Fest è organizzato da Daniele Urciuolo per Alfiere Productions e dall’Associazione Catania Film Festival, con la collaborazione dell’Associazione Zō Centro Culture Contemporanee. La direzione artistica è composta dal critico cinematografico Emanuele Rauco, dalla regista e sceneggiatrice Laura Luchetti e dal fondatore Cateno Piazza.

Il CFF è una manifestazione riconosciuta dal Coordinamento dei Festival Cinematografici in Sicilia e sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, sostenuta dall’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana e Sicilia Film Commission e dal MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale cinema e audiovisivo, con il supporto dell’Istituto Ellenico di Cultura, e con il patrocinio del Comune di Catania e l’Ambasciata della Grecia in Italia. I partner-sostenitori: Folk di Magda Masano, Virauto, Fiorelli Allestimenti, Tacchi & Sapori Factory, Plante, Tenute Orestiadi, Distilleria dell’Etna dei F.lli Russo, Cantine Fina. A questi si aggiungono altri enti, associazioni e sponsor privati.

Luogo: ZO Centro Culture Contemporanee , Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

