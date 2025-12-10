La Fismic è il primo sindacato nello stabilimento catanese della International Paper Italia. Diego Lombardo, con 34 preferenze, è il candidato più votato in assoluto nel rinnovo delle Rsu e ricoprirà anche la carica di Rls.

“Oggi consolidiamo un importantissimo risultato che segna l’apprezzamento da parte dei lavoratori per il lavoro che la nostra organizzazione ha svolto in tutti questi anni – afferma Saro Pappalardo, segretario generale Fismic Catania -. A loro va il nostro ringraziamento e il nostro impegno per tutelarne i diritti. Un ringraziamento va anche a all’altro nostro candidato, Giuseppe Condorelli, che è comunque colonna portante del nostro sindacato all’interno dell’azienda.” La Ugl ha totalizzato 32 voti, eleggendo un rappresentante; la SLC-Cgil ha ottenuto 19 voti, con un Rsu eletto; la Fistel-Cisl ha ottenuto 6 voti e non ha eletto rappresentanti.

