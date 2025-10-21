Con oltre 1.200 partecipanti provenienti da tutta la Sicilia e con un confronto su contenuti concreti, ‘Patrioti in Comune’, la tre giorni organizzata a Catania dai Coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente dall’on. Luca Sbardella da Alberto Cardillo, si è confermata un importante laboratorio di idee e formazione, che ha visto protagonisti amministratori locali, dirigenti di partito, parlamentari e rappresentanti del Governo nazionale. A rendere significativa questa edizione non è stata solo la presenza di nomi illustri o il peso politico degli interventi, ma la qualità del dialogo tra base e vertice, tra chi ogni giorno amministra i Comuni e chi è chiamato a governare la Regione o lo Stato. Confronti utili sia agli amministratori locali che alla deputazione per costruire strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane dei territori.





Nessuna passerella politica, quindi, ma un momento di autentica condivisione di esperienze, progetti e soluzioni su temi di grande attualità: dallo sviluppo economico alla gestione ambientale, dall’urbanistica alle infrastrutture, fino alle politiche europee. Durante i vari panel sono intervenuti, tra gli altri, ministri, rappresentanti del Parlamento nazionale e regionale, amministratori locali provenienti da tutta la Sicilia e numerosi giovani impegnati nella vita politica e civica dei propri territori. L’obiettivo è costruire una classe dirigente all’altezza delle sfide della modernità, capace di ascoltare, amministrare con competenza e restare connessa alla realtà dei territori.





“Siamo davvero molto soddisfatti della riuscita di questa tre giorni completamente votata alla formazione e alla condivisione di buone pratiche amministrative – dichiarano l’on. Luca Sbardella e Alberto Cardillo – Sono stati oltre 1200 i soli accreditati ai panel che da tutta la Sicilia hanno arricchito con il loro contributo questa edizione di ‘Patrioti in Comune’. Ancora una volta abbiamo dimostrato di essere un partito vero, che tiene alla formazione della propria classe dirigente. Infine, un grazie lo rivolgiamo ai tanti volontari che hanno permesso di gestire con ordine l’intera manifestazione.”

La kermesse, che ha visto, tra gli altri, la presenza dei Ministri Nello Musumeci e Adolfo Urso, dell’on. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale del partito, dell’on. Fabio Rampelli, vice presidente della Camera dei Deputati, e del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, si è conclusa con un videomessaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa che, pur impossibilitato a essere presente, ha voluto inviare il proprio saluto e augurio di buon lavoro a tutti i partecipanti.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.