CATANIA – Nuovi parcheggi per motocicli sono stati realizzati in via Ipogeo grazie a una richiesta avanzata dai rappresentanti degli studenti. A promuovere l’iniziativa sono stati Joele Di Paola, presidente della Commissione Edilizia all’interno della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania, e Danilo Di Giacomo, entrambi impegnati da tempo nel miglioramento della vivibilità urbana nelle zone scolastiche.

La proposta, condivisa con l’amministrazione comunale tramite il consigliere Maurizio Zarbo, è stata accolta positivamente dal Comune di Catania, che ha proceduto alla realizzazione degli stalli, molto attesi da studenti e residenti della zona.

«Questa piccola vittoria dimostra che anche gli studenti, se ascoltati, possono contribuire in modo concreto alla crescita della città – ha dichiarato Joele Di Paola –. Continueremo a lavorare con impegno affinché le esigenze dei giovani vengano considerate nelle scelte amministrative».

Un esempio positivo di cittadinanza attiva e dialogo tra giovani e istituzioni, che si traduce in benefici tangibili per tutta la comunità.

Luogo: Scuola , CATANIA, CATANIA, SICILIA

