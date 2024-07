Mercoledì 31 luglio, alle ore 10, alla Camera di Commercio di Catania, si terrà il convegno ‘Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura’, organizzato dall’Ebat Ciala Catania. Alla tavola rotonda interverranno Claudio Petralia, presidente dell’Ebat Ciala Catania, Giuseppe Berretta, docente universitario di Diritto del lavoro ed esperto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Diana Artuso, direttore territoriale dell’Inail Catania, Santo De Luca, direttore Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asp di Catania, Rosario Virno, medico Inail, e Antonio Leonardi, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania. A margine del convegno verranno consegnati dall’ente bilaterale etneo i tredici defibrillatori assegnati con bando ad altrettante aziende del territorio e gli attestati ai dipendenti, che nei giorni scorsi hanno concluso il corso di formazione organizzato dall’Ebat Ciala per il conseguimento della certificazione necessaria per l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza portatili in ambiente extra ospedaliero, da parte di personale non sanitario.









Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.