L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania ha promosso il seminario “Le Donne Sorreggono Una parte del Cielo: Le Donne tra Responsabilità, Diritti e Istituzioni” per celebrare la donna e la sua giornata internazionale.

L’evento ha inteso affrontare le tematiche della violenza di genere e dell’emancipazione femminile attraverso un approccio multidisciplinare. Si è così esplorato il ruolo delle forze dell’ordine nella protezione delle vittime e nella promozione del rispetto, e l’importanza dell’educazione nella formazione di una nuova generazione consapevole delle differenze di genere. Si è discusso della prevenzione della violenza, delle dinamiche sottostanti e delle strategie di intervento, della continuità di cura offerta dai servizi territoriali. Sono stati analizzati anche i bisogni delle donne vittime di violenza domestica, con un focus sull’accoglienza in azienda e sul supporto organizzativo. Inoltre, si è affrontato il tema delle disuguaglianze di genere nel mondo del lavoro.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del Direttore Generale del Policlinico di Catania, Gaetano Sirna, del Viceprefetto di Catania, Maria Giovanna Conti.

“Negli ultimi anni nei nostri ospedali abbiamo assunto centinaia di giovani dei quali moltissime donne –ha detto il direttore generale Sirna-. Ottanta di queste oggi sono in maternità, un aspetto che riteniamo positivo perché significa che abbiamo offerto alle donne la sicurezza e serenità necessarie per poter formare una famiglia. Inoltre ci siamo impegnati per offrire pari opportunità nelle progressioni di carriera tanto che oggi buona parte delle posizioni dirigenziali sono ricoperte da donne. Abbiamo inoltre istituito il Cug anche per dare l’opportunità alle donne di poter avere uno sportello a cui rivolgersi, e per consolidare in azienda la tutela della parità di genere”.

“L’evento di oggi celebra il contributo delle donne nella società, focalizzandosi su temi come la lotta contro la violenza di genere e l’emancipazione femminile, con particolare attenzione alla formazione dei giovani –ha sottolineato la viceprefetto Conti-. Sebbene siano stati fatti progressi, restano sfide che richiedono l’impegno di istituzioni, comunità e cittadini. I dati dell’Inps per il 2024 evidenziano la disparità nel mercato del lavoro: nel 2023, l’occupazione femminile era al 52,5%, rispetto al 70,4% degli uomini, e le assunzioni femminili rappresentavano solo il 42,3% del totale. Inoltre, il 64,4% delle donne lavorava part-time, spesso involontariamente. Il divario retributivo di genere persiste, con donne che guadagnano oltre il 20% in meno rispetto agli uomini, e solo il 21,1% dei dirigenti è donna. Nonostante le donne siano in maggioranza tra i diplomati (52,6%) e laureati (59,9%), non occupano posizioni di vertice nel lavoro. Inoltre, le donne continuano a sostenere la maggior parte del lavoro di cura, con 14,4 milioni di giorni di congedo parentale a fronte di 2,1 milioni degli uomini”.

Sono quindi intervenuti il Direttore del Dipartimento delle Scienze Cardio Toraco-Vascolari e dei Trapianti d’Organo Pierfrancesco Veroux, il presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Catania Alessandro Rapisardi, rappresentanti delle principali istituzioni locali e il Provveditore agli Studi di Catania, Emilio Grasso.

I lavori sono stati introdotti dal Direttore Sanitario dell’AOUP, Antonio Lazzara, mentre la moderazione dell’incontro è stata affidata alla psicologa responsabile del Servizio Psicologia dell’azienda Antonella Russo affiancata dalla giornalista Valeria Nicolosi.

Tra gli interventi quelli di Orazio Licciardello (Ordinario di Psicologia Sociale Università di Catania) su “Alla base dell’Iceberg: prevenire la violenza nei confronti delle donne”, Paola Noto (Direttore UOC MCAU – Pronto Soccorso) su “Pronto Soccorso e Violenza di Genere”, Anna Agosta (Associazione Thamaia) su “Continuità di cura: l’apporto dei servizi territoriali”, Gina Occhipinti (responsabile del Servizio Sociale dell’AOUP) su “Bisogni e pressioni delle donne oggetto di violenza domestica: l’accoglienza in azienda”, Thea Giacobbe e Stefano Pizzo (presidente e vicepresidente CUG AOU Policlinico – Rodolico S. Marco) su “Le disuguaglianze di Genere sul Lavoro”, Marinella Fiume (Dottore in Lingua e Letteratura Italiana) su “Donne di carta: tra parole e letteratura”.

L’organizzazione è stata realizzata dall’UOS Educazione alla Salute con la referente Giuseppina Grasso e la collaborazione di Carmelita Calaciura, e il coordinamento dell’UOS Formazione con il responsabile Angelo Gambera.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.