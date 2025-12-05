“Negli ultimi mesi la Fiera di piazza Carlo Alberto, e la Pescheria, due tra i mercati rionali storici e identitari della città di Catania, sono stati frequentemente al centro di controlli da parte delle forze dell’ordine. L’intervento della Polizia municipale e delle altre autorità competenti, mirato alla verifica della provenienza dei prodotti, delle condizioni igienico-sanitarie e del possesso delle regolari licenze commerciali, si inserisce legittimamente nell’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme.





Tuttavia, queste operazioni (pur giuste e doverose) hanno messo in evidenza problematiche strutturali e organizzative che da tempo interessano i due mercati, rendendo urgente una riflessione più ampia sul loro futuro e sulla necessità di un processo di regolamentazione chiaro, stabile e condiviso. Si tratta di un patrimonio storico che va tutelato. Il mercato di Piazza Carlo Alberto e la Pescheria non sono semplici luoghi di commercio: rappresentano una parte dell’identità cittadina, un punto di riferimento turistico e sociale, nonché una fonte di sostentamento per numerosi operatori economici. Proprio per questo la tutela della legalità non deve essere percepita come repressione, ma come possibilità di crescita e valorizzazione”.

Lo dichiara il vicepresidente del I Municipio di Catania, Giuseppe Arcidiacono.

